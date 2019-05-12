Агент экс-защитника "Рубина" Бауэра: "Мориц любит Россию, но никаких контактов пока не было"

Агент швейцарского защитника, выступающего за «Сток Сити» Морица Бауэра, Милош Маленович, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны питерского «Зенита».



«Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с «Зенитом» у нас не было. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Маленовича «Чемпионат».



Напомним, Мориц Бауэр перешёл в казанский «Рубин» в июне 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». Через полтора года игрок покинул команду вместе с еще целой группой легионеров.