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Агент экс-защитника "Рубина" Бауэра: "Мориц любит Россию, но никаких контактов пока не было"

13:00, 12.05.2019
Агент экс-защитника
Фото: Relrus.ru

Агент швейцарского защитника, выступающего за «Сток Сити» Морица Бауэра, Милош Маленович, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны питерского «Зенита».

«Мориц любит Россию и российский чемпионат. Но на данный момент никаких контактов с «Зенитом» у нас не было. Это всё, что могу сказать», — приводит слова Маленовича «Чемпионат».

Напомним, Мориц Бауэр перешёл в казанский «Рубин» в июне 2016 года из швейцарского «Грассхоппера». Через полтора года игрок покинул команду вместе с еще целой группой легионеров.

СпортФутбол
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