Суд арестовал трех сотрудников «Азота» в Пермском крае после взрыва

Суд арестовал трех сотрудников предприятия «Азот» в Березниках Пермского края после взрыва, произошедшего 6 мая.



Об аресте ходатайствовало следствие. В ближайшее время арестованным, среди которых технолог агрегата и два начальника смены, предъявят обвинение, сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее следственные органы Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело после взрыва на филиале «Азот» ОХК «Уралхим» в Березниках. В результате ЧП погибли три человека.