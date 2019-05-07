Новости происшествий

18:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд арестовал трех сотрудников «Азота» в Пермском крае после взрыва

17:24, 07.05.2019
Суд арестовал трех сотрудников «Азота» в Пермском крае после взрыва
Фото: pixabay.com

Суд арестовал трех сотрудников предприятия «Азот» в Березниках Пермского края после взрыва, произошедшего 6 мая.

Об аресте ходатайствовало следствие. В ближайшее время арестованным, среди которых технолог агрегата и два начальника смены, предъявят обвинение, сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее следственные органы Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело после взрыва на филиале «Азот» ОХК «Уралхим» в Березниках. В результате ЧП погибли три человека.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров