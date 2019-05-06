В Пермском крае возбудили уголовное дело после взрыва на заводе «Уралхима»

Следственные органы Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело после взрыва на филиале «Азот» ОХК «Уралхим» в Березниках.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов , повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, взрыв в Березниках на производстве аммиака произошел 6 мая. На месте скончались трое рабочих, один госпитализирован.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Производят выемку технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.