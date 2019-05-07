Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,5%

Еврокомиссия изменила в сторону понижения прогноз темпов роста экономики во всем мире и в России.



В экономическом прогнозе Еврокомиссии указано, что уровень роста экономики РФ в 2019 году составит 1,5%. Осенью прошлого года Еврокомиссия прогнозировала рост ВВП России в 2019 году в 1,6%, передает ТАСС.



Ранее Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 0,1 процентных пункта. При этом прогноз по росту ВВП РФ в 2020—2021 годах сохранен на уровне 1,8%. Также организация ожидает ускорения инфляции в 2019 году на фоне повышения ставки НДС и снижения курса рубля.

