В Шереметьево ищут участников видео, которые смеялись над сгоревшим самолетом

В московском аэропорту Шереметьево начали устанавливать причастность сотрудников аэропорта к видео, на котором люди смеются над пожаром в самолете.

Как заявили агентству «Москва» в пресс-службе аэропорта, поведение людей в видео нарушает стандарты корпоративной и человеческой этики «в момент, когда произошла катастрофа и все службы аэропорта в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров и ликвидации последствий аварии».

До этого в социальных сетях появился видеоролик, на котором люди в одежде, похожей на форму сотрудников аэропорта, через мониторы наблюдают за горящим Sukhoi Superjet 100. Один из них пошутил: «Нормально он сел, с огоньком!»

Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.

В СК заявили, что среди вероятных причин трагедии — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.