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В Казани прошел пикет против изоляции Рунета

15:12, 27.04.2019 1
В Казани прошел пикет против изоляции Рунета
Фото: kazanreporter.ru

Сегодня в Казани активисты устроили пикет против изоляции российского сегмента интернета. В акции приняли участие около 40 человек.

Протестующие собрались в казанском парке «Крылья Советов», передает «Казанский репортер».

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Пикет был одобрен городской администрацией и запланирован на 14:00.

Напомним, что Госдума и Совет Федерации уже приняли закон о суверенном Рунете, который предполагает возможность жесткого контроля входящего и исходящего траффика на ключевых российских серверах. Ранее эксперты рассказали «Реальному времени» о нюансах этого документа.

ОбществоТехнологии Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:27
    Если бы знала, то тоже пошла бы на пикет.
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