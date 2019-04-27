В Казани прошел пикет против изоляции Рунета
Сегодня в Казани активисты устроили пикет против изоляции российского сегмента интернета. В акции приняли участие около 40 человек.
Протестующие собрались в казанском парке «Крылья Советов», передает «Казанский репортер».
Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Пикет был одобрен городской администрацией и запланирован на 14:00.
Напомним, что Госдума и Совет Федерации уже приняли закон о суверенном Рунете, который предполагает возможность жесткого контроля входящего и исходящего траффика на ключевых российских серверах. Ранее эксперты рассказали «Реальному времени» о нюансах этого документа.ОбществоТехнологии Татарстан
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