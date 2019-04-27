В Казани прошел пикет против изоляции Рунета

Сегодня в Казани активисты устроили пикет против изоляции российского сегмента интернета. В акции приняли участие около 40 человек.

Протестующие собрались в казанском парке «Крылья Советов», передает «Казанский репортер».

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Пикет был одобрен городской администрацией и запланирован на 14:00.

Напомним, что Госдума и Совет Федерации уже приняли закон о суверенном Рунете, который предполагает возможность жесткого контроля входящего и исходящего траффика на ключевых российских серверах. Ранее эксперты рассказали «Реальному времени» о нюансах этого документа.