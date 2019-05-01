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Сообщение о минировании стадиона «Лужники» оказалось ложным

12:24, 01.05.2019
Сообщение о минировании стадиона «Лужники» оказалось ложным
Фото: mos.ru

В экстренных службам Москвы сообщили, что опасные предметы на территории стадиона «Лужники» обнаружены не были, угроза взрыва не подтвердилась.

"Проверка завершена, угроза не подтвердилась" — цитирует "РИА Новости" представителя экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о проверке стадиона «Лужники» после сообщения о минировании. В администрацию стадиона обратился неизвестный, заявив, что там заложено взрывное устройство.

Происшествия
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