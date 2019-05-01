Сообщение о минировании стадиона «Лужники» оказалось ложным
В экстренных службам Москвы сообщили, что опасные предметы на территории стадиона «Лужники» обнаружены не были, угроза взрыва не подтвердилась.
"Проверка завершена, угроза не подтвердилась" — цитирует "РИА Новости" представителя экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке стадиона «Лужники» после сообщения о минировании. В администрацию стадиона обратился неизвестный, заявив, что там заложено взрывное устройство.
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