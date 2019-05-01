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В Москве начали проверку стадиона «Лужники» после сообщения о минировании

09:24, 01.05.2019
В Москве начали проверку стадиона «Лужники» после сообщения о минировании
Фото: mos.ru

Экстренные службы выехали на московский стадион «Лужники» для проверки сообщения о минировании.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный сообщил в администрацию стадиона о том, что там заложено взрывное устройство. Для проверки этой информации к стадиону были направлены экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге провели эвакуацию посетителей Эрмитажа из-за анонимного звонка о заложенной бомбе.

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных заявил, что волна телефонного терроризма, которая захлестнула российские города в прошлом и позапрошлом годах, направлена на дестабилизацию ситуации в стране.

Происшествия
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