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Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле увеличилось до 83

07:43, 01.05.2019
Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле увеличилось до 83
Фото: pixabay.com

По меньшей мере 83 человека задержаны в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства

Глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро уточнил, что в штате Сулия задержаны 59 человек. В остальных регионах страны их число составляет от одного до четырех человек.

Акции протеста начались в Каракасе и других городах Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время столкновений с силовиками несколько человек пострадали.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро. Он также объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

Происшествия
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