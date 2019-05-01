Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле увеличилось до 83

По меньшей мере 83 человека задержаны в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства



Глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро уточнил, что в штате Сулия задержаны 59 человек. В остальных регионах страны их число составляет от одного до четырех человек.



Акции протеста начались в Каракасе и других городах Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время столкновений с силовиками несколько человек пострадали.



Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что армия Венесуэлы готова помочь в отстранении от власти президента страны Николаса Мадуро. Он также объявил о начале финальной фазы операции «Свобода».

