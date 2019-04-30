Челнинца осудили за разбитый ледорубом автомобиль, мужчину не устроило место парковки

Утром 24 февраля этого года житель Набережных Челнов в состоянии алкогольного опьянения, заметив автомобиль, припаркованный на тротуаре, разбил ледорубом машину, сообщается на официальном портале Набережночелнинского городского суда.

Он нанес несколько ударов по капоту, по переднему лобовому стеклу. Причиненный ущерб превысил 90 тысяч рублей. Подсудимый вину признал. Суд назначил челнинцу 160 часов обязательных работ. Кроме того, полностью удовлетворен иск о взыскании материального ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что за 2018 год российские автовладельцы потратили на ремонт своих транспортных средств около 2 трлн рублей. По подсчетам агентства «Автостат», в прошлом году в России насчитывалось 43,5 млн машин. При этом возраст 54% из этих авто уже превышает 10 лет.

