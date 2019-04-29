Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора к четырем годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

Кроме того, Захарченко назначен штраф в 800 тысяч рублей, передает «РИА Новости».



Второго фигуранта дела — экс-главу банка «МИА» Владимира Корьевкина — осудили на 4,5 года колонии. Ему также предстоит выплатить штраф в 900 тысяч. Оба подсудимых своей вины не признали.

Напомним, что ранее суд признал отца Дмитрия Захарченко виновным в растрате. Обвинение потребовало для Виктора Захарченко 5 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

