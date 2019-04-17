СМИ сообщили об урегулировании патентного спора между Apple и Qualcomm

Компания Apple и поставщик процессоров Qualcomm договорились прекратить судебное разбирательство, связанное с нарушениями авторских прав на патенты.

По информации Wall Street Journal, речь идет о разногласиях по патентам и поставкам процессоров.

Компании договорились прекратить судебные тяжбы. Apple обязалась выплатить Qualcomm 31 млн долларов. Ранее эта сумма была определена федеральным судом Сан-Диего в штате Калифорния.

Компании также подписали шестилетнее лицензионное соглашение, которое вступило в силу с 1 апреля 2019 года, а также многолетнее соглашение на поставку чипов.



Напомним, что в 2017 году Qualcomm потребовал запретить продажу гаджетов Apple из-за нарушения патентных прав. Перед этим Apple подала иск на 1 млрд долларов против Qualcomm. Поводом стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке» со стороны производителя чипов.