Разработчики раскрыли характеристики российской боевой системы ослепления «Филин»

Российские разработчики рассказали о боевых характеристиках станции «Филин», созданной для ослепления противника и защиты кораблей ВМФ.

Директор по качеству завода «Интеграл» Владимир Жаров заявил, что оружие способно ослеплять противника с расстояния 2 километра, чтобы сбить прицельный огонь. Система может передавать световые сигналы.

По словам Жарова, уровень мощности потока излучения не вызывает серьезного изменения зрения человека, но при этом снижает работоспособность глаз.

«Во время испытаний на полигоне добровольцы, попавшие под действие «Филина», сообщали о невозможности стрелять и об общем ухудшении состояния — появлении тошноты и дезориентации в пространстве», — рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Также Жаров добавил, что аналогов у российской разработки нет, так как западные установки фактически «выжигают» глаза лазером, тем самым приводя к потере зрения.

Ранее в Сети появилось видео испытаний ослепляющей станции «Филин».