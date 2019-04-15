СМИ: Amazon готовится запустить бесплатный музыкальный сервис

Компания Amazon ведет переговоры о запуске своего нового сервиса. Речь идет о бесплатном музыкальном приложении.

Прослушивание будет доступно пользователям умных колонок Echo от Amazon, пишет Billboard cо ссылкой на источники.

Пока сервис будет предлагать ограниченный каталог треков, поскольку компания пытается привлечь несколько звукозаписывающих компаний к стримингу. Деньги планируется зарабатывать через рекламу. Оплата правообладателям должна быть фиксированной и не зависеть от объемов проданной рекламы.

Новый сервис может появиться уже 22 апреля.

У Amazon уже есть музыкальное приложение Amazon Music Unlimited, полная стоимость подписки на него составляет $9,99 в месяц, для пользователей Prime $7,99, а для владельцев Echo $3,99.

Напомним, что на прошлой неделе глава Amazon Джефф Безос предупредил о возможных многомиллиардных потерях компании.