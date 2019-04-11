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Основатель Amazon предупредил о будущих многомиллиардных потерях компании

18:52, 11.04.2019
Основатель Amazon предупредил о будущих многомиллиардных потерях компании
Фото: commons.wikimedia.org / Steve Jurvetson

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предостерег акционеров компании, что в будущем она в любом случае столкнется с серьезными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Ежегодное письмо акционерам, в котором говорится о многомиллиардных потерях, размещено в официальном блоге Amazon.

Безос объяснил это развитием компании. По мере этого возрастает и цена неудачных экспериментов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние Безоса оценивается в 131 млрд долларов. Таким образом, американский бизнесмен за год увеличил свой доход на 19 млрд долларов.

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