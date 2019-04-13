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Происшествия

В Судане отменили комендантский час

18:59, 13.04.2019
В Судане отменили комендантский час
Фото: pixabay.com

Переходный военный совет Судана, который захватил власть в результате переворота в стране, отменил в стране комендантский час.

Как отмечает AFP, он отменен в ночное время.

Напомним, в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, управлявший страной на протяжении 30 лет. Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под их контролем еще два года.

Происшествия
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