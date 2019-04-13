В Судане отменили комендантский час

Переходный военный совет Судана, который захватил власть в результате переворота в стране, отменил в стране комендантский час.

Как отмечает AFP, он отменен в ночное время.

Напомним, в Судане произошел государственный переворот, в ходе которого от власти был отстранен президент Омар Аль-Башир, управлявший страной на протяжении 30 лет. Армия Судана объявила, что власть в стране будет находиться под их контролем еще два года.

