Бурмистров и Зернов сыграют в третьем матче серии «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Салават Юлаев» и «Авангард» определились с составами на третий матч серии финала Восточной конференции, сообщает «Чемпионат». Напомним, что игра состоится сегодня, 2 апреля, в 17.00 мск.



Стоит отметить, что в состав уфимского клуба вернулся отбывший двухматчевую дисквалификацию Александр Бурмистров, а в заявке омичей присутствует залечивший травму Денис Зернов, который выйдет в четвертом звене со Стасем и Петровым. Полные составы команд выглядят следующим образом:



«Салават Юлаев» — вратари Метсола (Кареев); Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Арзамасцев — Коледов, Ткачев — Бурмистров — Кугрышев; Сергеев — Семенов, Жарков — Кадейкин — Солодухин; Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард» — вратари Бобков (Налимов); Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек; Емелин — Покка, Широков — Семенов — Манукян; Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов; Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.

Напомним, что в первом матче противостояния омский клуб одержал победу со счетом 4:3 в овертайме, а во второй встрече «Авангард» выиграл уже со счетом 4:1 и повел в серии 2-0.

