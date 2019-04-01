В Кирове открытие ТЦ «Макси» перенесли на следующий год

Компания «Макси Девелопмент» перенесла дату предполагаемого открытия своего торгового комплекса в Кирове. Теперь объект планируется сдать в 2020 году.

Речь идет о крупном ТЦ, который строится на улице Луганской, передает newsler.ru.

Ранее компания сообщала, что кировский ТРЦ «Макси» будет включать фирменный продовольственный гипермаркет «Макси», не менее 20 российских и зарубежных якорных арендаторов, обширную торговую галерею, рестораны, кафе, многозальный кинотеатр и семейно-развлекательный центр.

Согласно данным «Макси Девелопмент», двухэтажный ТЦ вместит более 100 магазинов. Он расположится на участках ретейл-парка, площадь которого составит 20 га. Парковка рядом с комплексом вместит до 1 500 машин.

Подчеркивается, что автомобильный трафик на Луганской улице превышает 2 000 машин в час.