«Макси» построит в Кирове крупный торговый центр

Компания «Макси Девелопмент» вернулась к идее строительства в Кирове своего торгово-развлекательного центра. Его планируется возвести на улице Луганская.

На сайте компании сообщается, что кировский ТРЦ «Макси» будет включать фирменный продовольственный гипермаркет «Макси», не менее 20 российских и зарубежных якорных арендаторов, обширную торговую галерею, рестораны, кафе, многозальный кинотеатр и семейно-развлекательный центр.

Предполагается, что ТРЦ будет двухэтажным, общей площадью 55 тысяч кв.м. Торговая галерея должна вместить более 100 магазинов. Возле ТРЦ планируют оборудовать парковку на 1,5 тысячи машиномест.

Напомним, что первый гипермаркет «Макси» в Кирове открылся 1 ноября 2018 года.