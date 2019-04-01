На дороге в Оренбурге произошла массовая драка между водителями

Полиция начала проверку по факту драки между водителями в Оренбурге. Видеозапись опубликована в группе «Подслушано Оренбург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта. На кадрах видно, как двое мужчин выскочили из автомобиля «УАЗ» на дорогу, после чего открыли двери другой машины, ожидающей сигнала светофора, и напали на водителя и пассажира.

По словам очевидцев конфликта, среди пассажиров легковушки был мужчина пожилого возраста.

По данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.