СК попросил отправить под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края

Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы отправить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева на два месяца, до 27 мая.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда, Ишаеву уже предъявили обвинение.

Ранее СК РФ по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и других лиц. Дело возбуждено по факту хищения мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть».

О задержании Ишаева сегодня сообщили СМИ. Напомним, что с 1991 года он занимал должность губернатора Хабаровского края. С 2009 по 2013 год был полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО.