Зампред ЦБ рассказал о самых запутанных схемах сокрытия активов банка

Зампред Центробанка Василий Поздышев рассказал в каком санируемых банков обнаружились самые запутанные схемы по сокрытию реальных активов. По его словам, самым сложным в этом плане оказался банк «Открытие».

«Я говорю об акциях «Росгосстраха», ВТБ, QIWI и других. Все эти схемы пришлось распутывать уже временной администрации ЦБ», — заявил Поздышев в интервью Forbes.

Он поделился, что менеджеры регулятора обнаружили в прямом и косвенном владении группы «Открытие» около 15% обыкновенных акций банка ВТБ. Их общая стоимость оценивалась в 70 млрд рублей. При этом только 1% этих активов был зафиксирован на балансе банка. Остальные ценные бумаги были «скрыты за сделками РЕПО, заключенными с Otkritie Investment Cyprus Limited, также акциями ВТБ владели НПФ группы «Открытие».

В то же время зампред ЦБ признал, что руководство «Открытия», как и «Бинбанка», сразу согласилось с необходимостью санации. Тогда как собственник «Промсвязьбанка» долго не соглашался на процедуру оздоровления.

«Переговоры о необходимости докапитализации Промсвязьбанка мы вели с собственником как минимум с лета 2017 года. Собственники оспаривали необходимость досоздания резервов. Уже осенью у банка начались проблемы с ликвидностью. К концу ноября сформировалось полное понимание того, что банк нуждается в значительном объеме докапитализации и в поддержке ликвидностью, а в последний момент собственники произвели еще и ряд сделок, которые только ухудшили финансовое положение банка», — раскрыл подробности Поздышев.