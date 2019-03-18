«Мир», Visa и Mastercard согласны ограничить тарифы для автосалонов

Банк России вместе с платежными системами «Мир», Visa и Mastercard подготовил предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами, сообщает РБК.

Среди предложений — установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля. Новые тарифы могут вступить в силу с 1 октября 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что платежная система Visa дала старт в России пилотного проекта по использованию мобильного телефона вместо терминала для приема платежей в торговых точках, сообщают «Ведомости». Такое заявление сделала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина. Visa работает над этим проектом с несколькими вендорами в связке с эквайерами в России.



