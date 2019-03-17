Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.



За сборную на данном этапе бежали Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они показали результат 1 час 13 минут 7,8 секунды, при этом допустив семь промахов на огневых рубежах.

Победителями стали норвежские биатлонисты, которые с шестью промахами преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 3,7 секунды. Второй в эстафете стала сборная Германии (восемь промахов; +38,1 секунды), передает «Р-Спорт».



Ранее российские биатлонистки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде.