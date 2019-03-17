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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира

00:25, 17.03.2019
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира
Фото: скриншот видео youtube.com

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

За сборную на данном этапе бежали Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они показали результат 1 час 13 минут 7,8 секунды, при этом допустив семь промахов на огневых рубежах.

Победителями стали норвежские биатлонисты, которые с шестью промахами преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 3,7 секунды. Второй в эстафете стала сборная Германии (восемь промахов; +38,1 секунды), передает «Р-Спорт».

Ранее российские биатлонистки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде.

Спорт
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