30% россиян сообщили об отсутствии регулярных проверок газового оборудования

30% россиян сообщили, что проверки газового оборудования и вентиляции в их квартирах или вообще не проводятся или проходят реже одного раза в год. Об этом говорится в результатах опроса 4,8 тыс. человек экспертами Общероссийского народного фронта.

Большинство опрошенных пожаловались, что проверки проводятся в неудобное для них время, чаще всего — во время работы. 43% респондентов рассказали, что о грядущих проверках их никто заранее не предупреждает.

Также многие отметили важность проведения проверок газовых служб. При этом 77% считают свое газовое оборудование в той или иной мере безопасным, пишет RT.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести административную ответственность для собственников жилья, которые отказываются впускать сотрудников газовых служб для проверки оборудования.