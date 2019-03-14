Зинэтула Билялетдинов: «Постма весь плей-офф отыграл с температурой, но никому не говорил»

Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов во время итоговой пресс-конференции оценил игру легионеров в плей-офф, а также выступление капитана команды Александра Свитова по ходу сезона 2018/2019:

— Почему, на ваш взгляд, легионеры сыграли так плохо в плей-офф?

— Что касается иностранцев, есть объективные причины. Во-первых, это вопрос с Ландером — возникла проблема с коленом. Потом, ребята играли с температурой высокой — это повлияло на их игру. Я не могу сказать, что это основная причина. Но физически было видно, что Антон не был в своей форме. Секач тоже болел, но легче, наверное, перенес свою болезнь. Постма играл с температурой, причем мы даже об этом не знали, он об этом никому не говорил.

Азеведо — он не худший и он играл достаточно неплохо, но если сравнить с прошлым сезоном, сыграл хуже.

— Оцените игру Александра Свитова в этом сезоне.

— Что касается Свитова, я уже говорил, что мне повезло с капитаном. Это настоящий игрок, который на всем протяжении работ со мной был очень хороший, позитивный. Я считаю, что работу как капитан он выполнял. Это не обязательно какая-то игра отдельная, а в общем.

Я бы хотел ему благодарность выразить за то, что он сделал в этом сезоне. А то, что он не играл, это не важно. Важно, что он делает для команды. Его присутствие — это важнее, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».