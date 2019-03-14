Стоимость нефти Brent достигла максимума за четыре месяца

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,28, до $67,83 за баррель. Это произошло впервые за четыре месяца.

Повышение стоимости нефти произошло из-за неожиданного снижения товарных запасов черного золота в США и отказа британского парламента от Brexit без соглашения, пишет «Интерфакс».

Ранее в Минэнерго рассказали о себестоимости барреля нефти в России. Она составляет $25 за баррель. В эту цифру включены операционные затраты в размере $3—10, капитальные затраты, которые составляют $5—10, и расходы на транспортировку в размере $5.

