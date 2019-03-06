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Прибыль 60 банков ПФО за январь составила менее 400 млн рублей

10:02, 06.03.2019
Прибыль 60 банков ПФО за январь составила менее 400 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

По итогам января 2019 года чистая прибыль 60 банков Приволжского федерального округа (ПФО) составила всего 392 млн рублей. При этом только татарстанские кредитные организации заработали 1,3 млрд рублей.

Завершили месяц с плюсом 49 из 60 банков ПФО. Их совокупный результат составил 2,85 млрд рублей. Самым успешным стал «Ак Барс Банк», заработавший 405,1 млн рублей. Следом идут татарстанский «Аверс» (380,8 млн) и самарский «Русфинанс Банк» (377,8 млн)

Однако прибыль большинства банков нивелирована убытками оставшихся 11. Их потери достигли планки в 2,46 млрд рублей. Лидером стал башкирский «Роскомснаббанк» (-1,22 млрд). Также выдающийся убыток показал тольяттинский «Банк АВБ» — 610,4 млн рублей.

Подробнее о финансовых показателях приволжских банков читайте в материале «Реального времени»

ЭкономикаБанки БашкортостанТатарстан
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