Прибыль 60 банков ПФО за январь составила менее 400 млн рублей

По итогам января 2019 года чистая прибыль 60 банков Приволжского федерального округа (ПФО) составила всего 392 млн рублей. При этом только татарстанские кредитные организации заработали 1,3 млрд рублей.

Завершили месяц с плюсом 49 из 60 банков ПФО. Их совокупный результат составил 2,85 млрд рублей. Самым успешным стал «Ак Барс Банк», заработавший 405,1 млн рублей. Следом идут татарстанский «Аверс» (380,8 млн) и самарский «Русфинанс Банк» (377,8 млн)

Однако прибыль большинства банков нивелирована убытками оставшихся 11. Их потери достигли планки в 2,46 млрд рублей. Лидером стал башкирский «Роскомснаббанк» (-1,22 млрд). Также выдающийся убыток показал тольяттинский «Банк АВБ» — 610,4 млн рублей.

Подробнее о финансовых показателях приволжских банков читайте в материале «Реального времени»