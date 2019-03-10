В Сети появилось видео испытаний ослепляющей станции «Филин»

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех «Филин».

Система в ночное и сумеречное время нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до 5 км.

Ранее стало известно, что Военно-Морской Флот (ВМФ) России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» от холдинга «Росэлектроника».

Такие станции установлены на кораблях «Адмирал флота Советского Союза Горшков», переданном ВМФ в 2018 году, и «Адмирал флота Касатонов». Также планируется оснастить комплектами «Филин» два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе «Северная верфь».