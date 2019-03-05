Карадениз отказался от пени за просрочку долга «Рубина». Казанский клуб заплатил экс-игроку сумму зарплаты

Анастасия Гизатова, юрист бывшего игрока «Рубина» Гекдениза Карадениза, сообщила, что ее подопечный отказался от своих притязаний по выплате пени за просрочку долга.

«Сегодня было заседание палаты РФС. Несмотря на то, что вопрос про выплату пени не был спорным и «Рубин» в своем отзыве признал обязательство по их выплате, Карадениз отказался от штрафных санкций в размере 59 тысяч евро. Изначально задача Карадениза была в мирном решении вопроса. Еще в ноябре прошлого года он написал претензию, но так и не получил никакого ответа. Единственный выход — обращение в палату по разрешению споров при РФС. Карадениз изначально дал установку отказаться от каких-либо сумм кроме заработной платы. Использовать их как метод воздействия, достучаться до адресата. Сегодня на заседании палаты я озвучила это решение Гекдениза. В принципе, это неудивительно. До этого он не воспользовался возможностью закрытия трансферного окна.

Представители «Рубина» заверили о перечислении 4 марта остатка долга. Гекденизу очень важно мнение и доверие болельщиков. Они и «Рубин» навечно в сердце Карадениза», — сказала юрист.