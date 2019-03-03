Боб Хартли: «Даже в мечтах не мог представить, что выиграем четыре матча подряд у «Ак Барса»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги успешной для его клуба серии (4:0 по играм) четвертьфинала Восточной конференции против казанского «Ак Барса».



— Поздравляю «Ак Барс» с хорошим сезоном. Для нас с самого начала серии многие вещи складывались как нужно: начиная от игры вратаря Бобкова — до игры в неравных составах. Даже в самых безумных мечтах я не мог представить, что мы выиграем четыре матча подряд у «Ак Барса». Для нас это всего лишь первый шаг к Кубку Гагарина. Впереди еще большой путь.

— Оцените работу тренера по физической подготовке Брэндона Бови, который в прошлом сезоне работал в «Ак Барсе»?

— Он проделал невероятную работу. Мне вообще очень повезло с тренерским штабом: и с ассистентами, и с тренерами по физподготовке, и с руководством. В КХЛ очень много хороших людей и сильных клубов, но мы рады, что именно Брэндон с нами, — приводит слова Хартли корреспондент «Реального времени».

Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.