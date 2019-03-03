Новости спорта

10:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Зинэтула Билялетдинов: «Очевидно, есть причины, которые не позволили нам выступить по-другому»

20:43, 03.03.2019 8
Зинэтула Билялетдинов: «Очевидно, есть причины, которые не позволили нам выступить по-другому»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги четвертьфинальной серии конференции Восток, в которой казанский клуб с сухим счетом (0:4 в серии) проиграл омскому «Авангарду».

— Не могу никого упрекнуть. Не все получилось, к сожалению. Но ситуация такая, что придется готовиться, опять же, к сожалению, к новому сезону, а не к новой игре. Очевидно, есть причины, которые нам не позволили этого сделать.

— Вы довольны своими помощниками по тренерскому штабу во время этой серии?

— Будем разбираться позже.

— Почему последние два матча пропускал капитан команды Александр Свитов?

— Мы решили, что будет играть Попов.

— Почему у вас не нашлось резервов для усиления в решающий момент?

— Мы выпускали тех игроков, которые были в нашем распоряжении.

— Вопрос к генеральному менеджеру?

— Думаю, что да, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Главная причина это ты.стоял как мумия.так же и игроки играли.разогнать весь тренерский штаб.пол команды на мороз.
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    Зря Вы так...Не было бы Билялетдинова не было бы у вас ни одного кубка Гагарина ! Я болельщик Авангарда и очень уважаю его...Надо понимать простую истину:ни в одном спорте вечно побеждать не получится.Барсы хорошая команда,но на этот раз Ястребы лучше,не ничего удивительного - это спорт.
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    зарплата виновата.
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    Правильнее сказать один тренер переиграл другого и тактически и психологически (настраивая команду.
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    Авангард с победой. Вы достойны КГ в этом году. А у нашего АБ сезон можно считать провальным. Боб Хартли переиграл ЗХБ в хоккейные шахматы. Нужно уже сейчас начинать искать защитников уровня Охтамаа. Да и попрощаться с почестями со Свитовым и Марковым. Спасибо БОЛЬШОЕ. Педан пусть наберется опыта в другой команде. Данис еще минимум 2 сезона сможет играть не ниже своего уровня, желательно у нас, в АБ. Еще раз с победой Авангард, молодцы.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    полностью согласен
    Ответить
  • Manur Bakirov 04 марта
    Бывает и у гроссмейстера не удачные моменты в спортивной жизни , Билялетдинов проходил через неприятности ,но три кубка гагарина.... , у кого больше? Желаю здоровья , тренерской работы в Ак Барсе . Иссяннек , соувлык, унышлар сезга, Зинэтулла эфанде.
    Ответить
  • Анонимно 05 марта
    Белялетдинов - должен продолжить работу, а пенсионеров с почестями следует провожать, Вернуть и ввести своих воспитанников!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров