Зинэтула Билялетдинов: «Очевидно, есть причины, которые не позволили нам выступить по-другому»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги четвертьфинальной серии конференции Восток, в которой казанский клуб с сухим счетом (0:4 в серии) проиграл омскому «Авангарду».



— Не могу никого упрекнуть. Не все получилось, к сожалению. Но ситуация такая, что придется готовиться, опять же, к сожалению, к новому сезону, а не к новой игре. Очевидно, есть причины, которые нам не позволили этого сделать.

— Вы довольны своими помощниками по тренерскому штабу во время этой серии?

— Будем разбираться позже.

— Почему последние два матча пропускал капитан команды Александр Свитов?

— Мы решили, что будет играть Попов.

— Почему у вас не нашлось резервов для усиления в решающий момент?

— Мы выпускали тех игроков, которые были в нашем распоряжении.

— Вопрос к генеральному менеджеру?

— Думаю, что да, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.

