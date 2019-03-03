Зинэтула Билялетдинов: «Очевидно, есть причины, которые не позволили нам выступить по-другому»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги четвертьфинальной серии конференции Восток, в которой казанский клуб с сухим счетом (0:4 в серии) проиграл омскому «Авангарду».
— Не могу никого упрекнуть. Не все получилось, к сожалению. Но ситуация такая, что придется готовиться, опять же, к сожалению, к новому сезону, а не к новой игре. Очевидно, есть причины, которые нам не позволили этого сделать.
— Вы довольны своими помощниками по тренерскому штабу во время этой серии?
— Будем разбираться позже.
— Почему последние два матча пропускал капитан команды Александр Свитов?
— Мы решили, что будет играть Попов.
— Почему у вас не нашлось резервов для усиления в решающий момент?
— Мы выпускали тех игроков, которые были в нашем распоряжении.
— Вопрос к генеральному менеджеру?
— Думаю, что да, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».
Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.
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