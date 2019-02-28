На дачный участок в Подмосковье упал самолет, двое погибли

Фото: соцсети

В Коломенском районе Московской области на дачный участок упал легкомоторный самолет. В результате погибли два человека, находившихся на борту.

При падении самолет задел угол веранды жилого дома. Внутри никого не было, и на земле никто не пострадал, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.

Ранее пассажирский самолет из Самары едва не разбился при посадке во Внуково. Лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу из-за сильного ветра. Со второго раза пилотам удалось благополучно посадить самолет.