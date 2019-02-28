Новости происшествий

10:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На дачный участок в Подмосковье упал самолет, двое погибли

15:13, 28.02.2019
На дачный участок в Подмосковье упал самолет, двое погибли
Фото: соцсети

В Коломенском районе Московской области на дачный участок упал легкомоторный самолет. В результате погибли два человека, находившихся на борту.

При падении самолет задел угол веранды жилого дома. Внутри никого не было, и на земле никто не пострадал, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.

Ранее пассажирский самолет из Самары едва не разбился при посадке во Внуково. Лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу из-за сильного ветра. Со второго раза пилотам удалось благополучно посадить самолет.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров