На токийской станции метро разместили изображения Загитовой и Медведевой в образе аниме

Фото: Twitter

На одной из станций метрополитена Токио появились плакаты с изображением олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгенией Медведевой.

В конце 2018 года фигуристки поучаствовали в рекламе аниме-игры «Девочка-волшебница Мадока Магика», созданной по мотивам сериала. Загитова на изображениях в образе главной героини Мадоки, а Медведева — в роли Хомуры, союзницы Мадоки.



Плакаты развешаны на станции Синдзюку — главном транспортном узле Токио, связывающим центр города с западными пригородами.



В марте в Сайтаме — пригороде Токио — пройдет чемпионат мира. Япония уже ждет этот турнир. Именно там пройдет главное соперничество российских и японских фигуристок, которые доминируют весь сезон.







