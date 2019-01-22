Курировавший отношения с Россией помощник госсекретаря США уйдет в отставку

Фото: en.wikipedia.org/ United States Department of State

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который отвечал за отношения с Россией и Украиной, покинет свой пост.

Представитель Госдепа США Роберт Палладино сообщил, что Митчелл уйдет в отставку с 15 февраля.



«Уэсс проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил в нашей администрации командой, отвечающей за отношения с Европой», — прокомментировал информацию госсекретарь США Майкл Помпео.



Обязанности Митчелла будет исполнять первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард.

Напомним, что Уэсс Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года.