«Рубин» отправился на второй сбор, к команде присоединились Бухаров и Калинин

Сегодня «Рубин» отправился в турецкий Белек, где проведет второй зимний сбор, сообщает пресс-служба клуба.



На второй сбор вместе с командой отправились:

Вратари: Иван Коновалов, Егор Бабурин, Игорь Обухов (на просмотре), Давид Волк;

Защитники: Егор Сорокин, Виталий Устинов, Владимир Гранат, Ибрагим Цаллагов, Филип Уремович, Игорь Калинин, Раиль Абдуллин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин, Данил Степанов;

Полузащитники: Реза Шекари, Павел Могилевец, Никита Голдобин, Руслан Камболов, Хорен Байрамян, Георгий Базаев, Адиль Мухаметзянов, Владислав Пантелеев, Евгений Башкиров (на просмотре), Роман Акбашев (на просмотре);

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Бухаров, Артур Сагитов, Тимур Коблов, Зурико Давиташвили (на просмотре).

Ко второму сбору к команде присоединились Александр Бухаров и Игорь Калинин, пропустившие первый сбор из-за повреждения и болезни соответственно. Продолжают восстанавливаться в Казани Игорь Коновалов и Вячеслав Подберёзкин. Позже присоединится к команде Цезарь Навас.

Также второй зимний сбор с основой проведут воспитанники клубной академии Давид Волк, Илья Агапов, Владислав Микушин, Раиль Абдуллин, Данил Степанов, Артур Сагитов, Адиль Мухаметзянов, Тимур Коблов, а также выступавшие за молодежную команду Степан Останин и Георгий Базаев, говорится на сайте «Рубина».