НАК опроверг информацию о задержании пассажира, требовавшего направить самолет в Афганистан
Правоохранительные органы задержали мужчину, из-за действий которого в аэропорту Ханты-Мансийска сел самолет рейса Сургут — Москва.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, при задержании, по предварительной информации, никто не пострадал. Самого пассажира могут обвинить по статье об угоне воздушного судна.
Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о задержании пассажира.
«Злоумышленник пока находится в самолете», — цитирует «РИА Новости» официального представителя НАК.Происшествия
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