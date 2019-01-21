ЕС ввел санкции против главы ГРУ из-за «дела Скрипалей»

Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

В частности, в санкционный список руководитель ГРУ, его заместитель, а также двух сотрудников спецслужбы. Как сообщает пресс-служба ЕС, они «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента».

Всего список вошли 9 человек и одна организация