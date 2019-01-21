Автодилеры предложили Центробанку ограничить расчеты наличными при покупке машин

Автодилеры предложили Центробанку ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей, а также снизить ставки на эквайринг. Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев отправил соответствующее письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В настоящее время, согласно указаниям Центробанка, предельный размер суммы наличными при расчетах между юрлицами не должен превышать 100 тыс. рублей. Ассоциация предлагает снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с 1,5—2% до 0,2—0,3%, пишет «РБК».

«Сейчас крайне важно вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции», — говорится в обращении ассоциации.

По словам Мосеева, снижение стоимости эквайринга станет «мощным стимулом» для увеличения доли безналичных платежей, в том числе применение таких условий к национальной системе «Мир» позволит получить существенное преимущество перед иностранными платежными системами.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует передать полномочия по регистрации авто участникам рынка.