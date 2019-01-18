«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского отменена плата за внутризоновые телефонные соединения — на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.
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