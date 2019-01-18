В России стартовала разработка космического корабля для туристов

Специалисты МГТУ имени Баумана приступили к разработке многоразового суборбитального корабля для туристических полетов в околоземное пространство.

Согласно тезисам доклада, подготовленным к Королевским чтениям, корабль будет выполнен по самолетной схеме с высоко расположенным треугольным крылом прямой стреловидности.

Стоит отметить, что о планах создания корабля для туристов в МГТУ сообщалось около 10 лет назад. Тогда космическое судно планировалось назвать «Одуванчик», передают «Вести».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя.