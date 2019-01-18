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В России стартовала разработка космического корабля для туристов

08:17, 18.01.2019 1
В России стартовала разработка космического корабля для туристов
Фото: pixabay.com

Специалисты МГТУ имени Баумана приступили к разработке многоразового суборбитального корабля для туристических полетов в околоземное пространство.

Согласно тезисам доклада, подготовленным к Королевским чтениям, корабль будет выполнен по самолетной схеме с высоко расположенным треугольным крылом прямой стреловидности.

Стоит отметить, что о планах создания корабля для туристов в МГТУ сообщалось около 10 лет назад. Тогда космическое судно планировалось назвать «Одуванчик», передают «Вести».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя.

ПромышленностьОПКТехнологии
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:57
    В ГИТИСе видно расширили выпуск мультипликаторов в связи всё возрастающими потребностями в фантастических мультиках для нашего ТВ.
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