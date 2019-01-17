Новости спорта

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор МакГрегор не заслуживает реванша

16:01, 17.01.2019 45
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор МакГрегор не заслуживает реванша
Фото: youtube.com

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор МакГрегор не заслуживает реванша.

— Реванш с Макгрегором? А за что? Я считаю, он не заслуживает реванша. Он много говорит? Он и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в клетке.

Что дальше в моей карьере? Мы ждем решения Атлетической комиссии Невады – и тогда примем решение», – приводит слова Хабиба TMZ.

Напомним, что Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229. Сразу после боя завязалась массовая драка между представителями команд россиянина и ирландца.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем