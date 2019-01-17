Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор МакГрегор не заслуживает реванша

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор МакГрегор не заслуживает реванша.

— Реванш с Макгрегором? А за что? Я считаю, он не заслуживает реванша. Он много говорит? Он и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в клетке.

Что дальше в моей карьере? Мы ждем решения Атлетической комиссии Невады – и тогда примем решение», – приводит слова Хабиба TMZ.

Напомним, что Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229. Сразу после боя завязалась массовая драка между представителями команд россиянина и ирландца.