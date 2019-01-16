Вратари будут капитанами команд на Матче звезд КХЛ в Казани

Капитанами сборных дивизионов на Мастер-шоу и Матче звезд 2019 года, которые пройдут в эти выходные в Казани, станут голкиперы Юлиус Гудачек, Константин Барулин, Якуб Коварж и Игорь Бобков.

Вратари получат капитанские нашивки впервые в истории матчей звезд КХЛ и вопреки всем хоккейным традициям — это будет отличительной чертой предстоящего мероприятия. Напомним, что вратари в официальных матчах не могут носить статус капитанов и ассистентов капитана.

— Вратари в хоккее практически никогда не бывают капитанами, но у меня есть такой опыт, — приводит официальный сайт КХЛ слова вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа. — Дело в том, что в детстве и юности я перепробовал много всего — занимался настольным теннисом, флорболом, участвовал в интеллектуальных играх. Однако моим главным увлечением, помимо хоккея, был футбол. До 15 лет я достаточно успешно совмещал и то, и другое и только потом отдал предпочтение конькам с клюшкой. Так вот, в командных видах спорта меня довольно часто выбирали капитаном. Поэтому я хорошо знаю, что это такое.

Напомним, что Казань примет звездный уик-энд в ближайшие выходные: 19 и 20 января пройдут Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.