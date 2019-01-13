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«Рубин» обыграл «Диошдьер» в первом контрольном матче года

19:02, 13.01.2019
«Рубин» обыграл «Диошдьер» в первом контрольном матче года
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл венгерский клуб «Диошдьер» (ДВТК) из города Мишкольц в первом контрольном матче зимних КОС-тренировочных сборов.

Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. В составе казанцев отличились Владислав Пантелеев (22-я минута) и Павел Могилевец (28-я).

В прошлом году на зимних сборах «Рубин» также встречался с «Диошдьером» и одержал победу 2:0.

В следующем матче «Рубин» сыграет против румынского «Вииторула». Игра состоится 17 января.

СпортФутбол Татарстан
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