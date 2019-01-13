«Рубин» обыграл «Диошдьер» в первом контрольном матче года
Казанский «Рубин» обыграл венгерский клуб «Диошдьер» (ДВТК) из города Мишкольц в первом контрольном матче зимних КОС-тренировочных сборов.
Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. В составе казанцев отличились Владислав Пантелеев (22-я минута) и Павел Могилевец (28-я).
В прошлом году на зимних сборах «Рубин» также встречался с «Диошдьером» и одержал победу 2:0.
В следующем матче «Рубин» сыграет против румынского «Вииторула». Игра состоится 17 января.СпортФутбол Татарстан
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