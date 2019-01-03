Пять россиян вошли в топ-100 вратарей за всю историю НХЛ

Пятеро россиян вошли в топ-100 вратарей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Hockey News.

Лучшим среди российских вратарей стал голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который расположился на 46-м месте. Наряду с ним в сотню лучших попали Евгений Набоков (56-е место), Николай Хабибулин (58-е) и Илья Брызгалов (92-е). Также в топ-100 вошел вратарь «Колорадо» Семен Варламов, который занял 95-ю строчку.

Лидером рейтинга стал канадский вратарь Терри Савчук. За ним расположились другие канадцы Патрик Руа, Мартин Бродо, Жак Плант. Пятым в рейтинге стал лучший из европейцев, чех Доминик Гашек.

Ранее НХЛ признала шайбу российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшей в 2018 году.