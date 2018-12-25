Российский фондовый рынок упал вслед за американским

Российский фондовый рынок заканчивает день падением на фоне негатива на внешних площадках и снижения цен на нефть. К концу торгов (по состоянию на 18.50 мск) индекс Мосбиржи находился на уровне 2290,86 пункта, теряя 1,4%. Индекс РТС на то же время составлял 1048,71 пункта, падая на 2% к предыдущему закрытию.

24 декабря, в канун католического Рождества, американский рынок пережил очередное потрясение: индекс S&P 500 опустился до 20-месячного минимума. Цена нефти марки Brent упала до отметки в $50 за баррель.

Западные СМИ и эксперты объясняют ситуацию на американском рынке реакцией инвесторов на повышение базовой ставки ФРС, а также общей нервозностью и плохим новостным фоном.