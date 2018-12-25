Fitch подтвердило рейтинг «Таттелекома» на уровне BB

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта «Таттелекома» на уровне BB со «стабильным» прогнозом.

«Мы полагаем, что «Таттелеком» сможет поддерживать сильные региональные позиции за счет плотного инфраструктурного покрытия, широких возможностей пакетирования услуг, благоприятного регулятивного режима для традиционных операторов связи и сфокусированности на работе в регионе», — отмечает агентство.

Сама компания оценивает свою долю на региональном рынке широкополосной связи в 60%, в сегменте традиционной голосовой связи — в 70%, в сегменте платного телевидения — более чем в 50%. При этом, отмечает Fitch, позиции «Таттелекома» более сильны и устойчивы вне больших городов за счет менее плотного инфраструктурного покрытия другими операторами и более низкой конкуренции.