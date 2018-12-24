Сын совладельца «Уралкалия» опроверг участие в вечеринке после трагедии в шахте

Сын совладельца «Уралкалия» Никита Мазепин заявил, что не отдыхал в клубе после трагедии на шахте в Соликамске. При этом Мазепин назвал инсценировкой видео с его участием на вечеринке.



«Видео, которое сегодня распространено в ряде телеграм-каналов, нарезано из моего Instagram за последние 2 недели. Сейчас доброжелатели выдают, что это съемки праздника после аварии в шахте в Соликамске», — приводит слова Мазепина «Царьград».

Он подчеркнул, что это ложь. «Боритесь с моим отцом или со мной открыто, а не спрятавшись за анонимные телеграм-каналы», — добавил Мазепин.

Ранее сообщалось, что молодой человек отдыхал в компании с друзьями, а также с «Мисс Екатеринбург — 2014» Софией Никитчук, ранее ставшей помощником депутата Госдумы, и блогершей Анжеликой Андерсон. Кадры с Мазепиным были опубликованы в Instagram.

Напомним, в субботу 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря.