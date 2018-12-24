Боец UFC: «Мы упали на дно, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из клетки»

Известный Боец UFC Колби Ковингтон поделился своим мнением о раскрутке боев ММА.

«Хуже для ММА уже не будет. Мы упали на дно, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из октагона и поставил под угрозу жизни невинных людей. В наши дни все продается», — сказал Ковингтон в интервью MMA Fighting.

Ранее отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о популярности, которая преследует его сына после боя с Конором Макгрегором, и о возможности проведения боя по правилам бокса против Флойда Мейвезера. «Поединок может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая», — заявлял отец российского бойца.