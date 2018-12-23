Николай Цулыгин: «В третьем периоде перевернули результат в нашу пользу»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл череповецкую «Северсталь» в первой встрече заключительной домашней серии 2018 года со счетом 3:2. По ходу матча уфимцы проигрывали дважды.



Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин подвел итог противостоянию:



— После выезда очень долго и тяжело входили в игру, но хорошо, что нашли в себе силы и в третьем периоде перевернули результат в нашу пользу.

— По ходу матча состоялся обмен между командами, и Рыбин перешел в «Салават». Это ваша инициатива? И чем прямо сейчас он может помочь команде?

— Его сильная сторона – он очень активный и боевой спортсмен. Это для поднятия такой активности в борьбе, которой у нас порой не хватало. У нас много очень хороших, техничных игроков. А Рыбин – игрок, который не боится борьбы и должен привнести нашей команде активности.